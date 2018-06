IS bekennt sich zu Anschlag in Texas - Weißes Haus: Terror

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zu dem Anschlag auf einen Wettbewerb von Mohammed-Karikaturen im US-Bundesstaat Texas bekannt und weitere Taten angekündigt. Zwei „Soldaten“ des IS hätten die Ausstellung angegriffen, erklärten die Extremisten über ihren Radiosender „Al-Bajan“. Weiter hieß es: Was komme, werde ausgetüftelter und bitterer sein. US-Behörden nahmen Ermittlungen auf, wie Präsident Barack Obamas Sprecher sagte. Unabhängig davon, ob der IS tatsächlich beteiligt sei, habe die Polizei dort einen versuchten Terrorangriff verhindert.