Iran: Netanjahus Anschuldigung zum Atomwaffenprogramm alt

Nach einem schweren Unfall am Samstag in der Mühlöschstraße haben Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein möglicherweise illegales Autorennen in Friedrichshafen begonnen. Zwei Autos waren gegen Mitternacht dort zu schnell gefahren und beide gegen ein Motorrad geprallt.

„Wir können im Moment noch nicht bestätigen, dass es sich um ein illegales Rennen gehandelt hat. Wir ermittelt aber aufgrund der vorliegenden Zeugenaussagen in diese Richtung“, sagte Karina Urbat, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, am Montag im SZ-Gespräch.