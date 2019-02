Iran beginnt mit Feierlichkeiten zum 40. Revolutionstag

Was für ein Fest! Die Wangener Altstadt ist bereits am Samstagmittag zum Auftakt gut besucht gewesen. Am Abend aber waren Tausende unterwegs. Die Altstadt brummte an allen Ecken. Lediglich die Fasnetsparty in der Städtischen Sporthalle hätte mehr Gäste vertragen. Die aber zogen die „Open Air Fasnet“ bei trockener Witterung und relativ warmen Temperaturen vor – oder feierten stimmungsgeladen in den übervollen 20 Gaststätten und Kneipen und sieben von Wangener Vereinen bewirteten Zelten im Herzen der Stadt.