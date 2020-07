Internetriesen fürchten Sicherheitsgesetz in Hongkong

Weil sie die vorgeschrieben Quarantäne nicht eingehalten haben, haben zwei in den Bodenseekreis eingereiste Menschen zwei Kontaktpersonen angesteckt. Dieses Beispiel dafür, dass die Gefahr der Corona-Pandemie noch nicht vorbei sei, führte Landrat Lothar Wölfle in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Jugendhilfe sowie Soziales und Gesundheit des Bodenseekreises am Donnerstagnachmittag an. Der Landkreis sei auf eine zweite Welle von Infizierten vorbereitet.