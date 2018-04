Integrationsbeauftragte sieht Kopftuchverbot kritisch

Sie ist die schönste Kuh in Baden-Württemberg: Forteas. Die 750 Kilogramm schwere Dame mit weißer bis grauer Haut lebt auf dem Hof von Braunviehzüchter Aaron Albinger in Winterreute. Den Titel „Grand Champion Braunvieh 2018“ bekommt man aber nicht einfach nur so verliehen, für Mensch und Tier bedeutet ein Wettbewerb wie dieser wochenlange Vorbereitung.

Etwas größer als normal, ein gerader Rücken, ein feiner Fuß, ein eleganter Knochenbau, ein leicht geneigtes Becken und gleich lange Zitzen – unter anderem mit diesen Eigenschaften ...