Institut IMK: Höheres Wachstum durch Mindestlohn

Von Schwäbische Zeitung

Eine deutlich größere Verkaufsfläche, ein kleines Café, barrierefreie Wohnungen in den Obergeschossen: Das Modehaus Langer in Pfullendorf wird bis zum Frühjahr 2019 massiv umgebaut und erweitert. Damit will die Inhaberfamilie das Geschäft fit für die Zukunft machen, die Pfullendorfer Altstadt aufwerten und der Konkurrenz im Internet den Kampf ansagen. Während der Bauarbeiten, die in den kommenden Wochen beginnen sollen, wird das Modehaus weiterhin geöffnet bleiben.