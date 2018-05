„InSight“-Lander der Nasa zum Mars gestartet

Vandalen haben in der Mainacht in Ersingen einen selten Apfelbaum umgesägt. Das hat nicht nur für großen Ärger bei den Besitzern geführt, jetzt ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Manche Maischerze sind bissig, andere sogar etwas boshaft, was aber in Ersingen in der Mainacht passiert ist, hat mit einem schlechten Witz nichts mehr zu tun. Manfred Schwarzenbach hat es erst nicht mal selbst bemerkt. Nachbarn machten den Ersinger darauf aufmerksam, dass auf der familieneigenen Streuobstwiese am Ortsausgang des Erbacher ...