Innen-Staatssekretär Mayer verteidigt geplante Transitzentren

Die Erleichterung war den Verantwortlichen deutlich anzusehen: Die Raststätte in Hörbranz ist seit Dienstagnachmittag offiziell eröffnet. In die Schlagzeilen war das Projekt in den vergangenen Jahren immer wieder geraten, weil jahrelange Behörden- und Genehmigungsverfahren es in die Länge zogen.

Erste Überlegungen zur Zukunft der ehemaligen Zollstation an der deutsch-österreichischen Grenze hatte es bereits kurz nach dem EU-Beitritt Österreichs 1995 gegeben, wie Joachim Nägele, Sprecher der Raststation Bodensee Hörbranz GmbH, in ...