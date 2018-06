Ingolf Lück gewinnt „Let's Dance“

In den 60er-Jahren war das „Studio B“ ein so angesagte wie anrüchige Diskothek in Friedrichshafen. Jetzt hat der Sohn der Besitzerin den Namen wieder mit Leben gefüllt – allerdings noch nicht für jedermann.

Die Möttelistraße in Friedrichshafen war wohl schon in der Nachkriegszeit das, was man nicht gerade als erste Adresse der Stadt bezeichnen würde. Parallel zur wichtigen Friedrichstraße gelegen, war sie, auch wegen der Bahngleise, ein „Hinterhof“ der Stadt – zentral gelegen, aber wie ähnliche Straßen in anderen Städten auch etwas ...