Informationen über Kampf gegen Rechtsextremismus

Was Thomas Buschkamp in jungen Jahren bereits alles gemacht hat, reicht eigentlich für drei Leben. Er ist Schauspieler und Theaterpädagoge, war Kandidat bei der RTL-Show „Bachelorette“, ein Jahr auf einer Highschool in Chicago, er war fünf Mal Deutscher Meister und Europameister im Brazilian Jiu Jitsu. Und dieses Jahr hat er mit seinem Bruder Martin eine Kampfsportschule in Spaichingen aufgemacht.

Der 25-Jährige, der in Hausen ob Verena aufgewachsen ist, kämpft an vielen Fronten.