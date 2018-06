Indie-Preise für Antilopen Gang und Die Nerven

Von Schwäbische Zeitung

Schemmerhofen und die Ortsteile sind in der Nacht auf Donnerstag offenbar von Einbrecher heimgesucht worden.

Ob die vier Taten in einem Zusammenhang stehen, ermittelt die Polizei. Am Donnerstag gegen 6.30 Uhr habe ein Zeuge bemerkt, dass in die Gebäude zweier Vereine in der Neuhausstraße in Ingerkingen eingebrochen worden war. Einmal brachen die Diebe eine Türe auf und durchsuchten die Räume, entwendet wurde aber offenbar nichts.

Diebe entwenden TresorBeim zweiten Gebäude versuchten sie sich an Türen und Fenstern.