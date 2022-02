In unsicheren Gewässern

Die Diskussion um sogenannte alte weiße Männer hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Schuld daran sind die Unternehmen Iglo und Feinkost Appel. Denn beide befleißigen sich, ihre fischigen Produkte mit seebärenhaften Männern zu bewerben. Iglo behauptet, dass nur sie selbst mit dem gleichnamigen Kapitän Reklame machen dürfen. Alle anderen Werbefiguren seien marketingtechnische Leichtmatrosen und gehörten in das Reich von Seemannsgarn und Klabautergeschichten. Gerichte sehen das allerdings immer wieder ein bisschen anders. Gerade wieder neulich hat der Fischstäbchenhersteller Iglo vor dem Kadi Schiffbruch erlitten.

Dabei kann es sowieso nicht mehr lange dauern, bis derart angegraute maskuline Typen aus der Werbung verschwinden. Im Lichte der heutigen Zeit mutet es merkwürdig an, wenn ein weißbärtiger Greis allein ohne weitere Aufsichtspersonen mit zwei Dutzend Kindern auf einem Schiff ist. Das ist höchstens noch dem Nikolaus gestattet. Aber der bringt bekanntlich Haselnuss und Mandelkern, aber keine panierten Fischfiletstreifen in Rechteckform.

Alternativen zum Werbe-Kapitän sind allerdings nicht leicht zu finden. Eine Meerjungfrau ist ebenfalls schwer zu vermitteln, weil sie nicht nur wegen ihres geschmeidigen Schuppenschwanzes etwas Schlüpfriges hat. Am besten, man lässt Fische sprechen, denn diese können am glaubwürdigsten etwas über die Qualität ihrer eigenen Filets erzählen. Und Käpt’n Iglo kann endlich in Rente gehen. Fürs Rheumatische soll die feuchte Seeluft an Bord ohnehin sehr ungünstig sein. (nyf)