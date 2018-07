„In tödlicher Stille“ - Krimi von Kate Rhodes

Wie furchtbar muss es für einen Zehnjährigen sein, Zeuge eines Überfalls zu werden, bei dem die eigene Mutter entführt wird. Genau das passiert Mickey Riordan, als er mit seiner Mutter Clare in einem Londoner Park joggt.

Irgendwie schafft es der Junge, sich zu verstecken und abzuhauen, doch das Ereignis traumatisiert ihn derart, dass er nicht mehr in der Lage ist, darüber zu sprechen. Nicht einmal, als der Polizei erst ein, dann mehrere Beutel Blut zugespielt werden, die eindeutig von Clare stammen. Dabei wäre er doch der einzige, der die Ermittlungen mit seinen Aussagen vorantreiben könnte. Doch er bleibt stumm, bis...

„In tödlicher Stille“ ist ein Kriminalroman der Britin Kate Rhodes. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin mit Lehraufträgen an britischen und amerikanischen Universitäten setzt in ihrem neuen Buch zum fünften Mal ihre Kriminalpsychologin Alice Quentin ein, die in diesem Fall den Zehnjährigen zum Reden bringen soll. Sehr spannend!

- Kate Rhodes: In tödlicher Stille, Ullstein Verlag, Berlin, 480 Seiten, 10,00 Euro, ISBN 978-3-5482-8926-7.