In Honduras lockt das Erbe der Maya

Auch der Tourismus in Honduras profitiert von den Hinterlassenschaften der mittelamerikanischen Hochkultur. Die Maya haben hier beeindruckende Spuren hinterlassen.

Führer Yobani Antonio Peraza fragt in die Runde: „Hat jemand eine Lempira?“ Augenblicklich kann er zwischen mehreren roten Geldscheinen wählen. Vorne auf der kleinsten honduranischen Banknote ist der Namensgeber zu sehen: Nationalheld Lempira vom Volk der Lenca. Peraza aber dreht den Geldschein um. Und siehe da: Die Rückseite zeigt genau den Anblick der Ruinen von Copán, der von unserer Anhöhe gerade sichtbar ist. Dort der große Ballspielplatz, da eine Stele und rechts die Hieroglyphentreppe.

Wir befinden uns mitten in der Unesco-Welterbestätte im Westen von Honduras, unweit der Grenze zu Guatemala. Das Erbe der Maya ist neben den unberührten Tauchrevieren und majestätischen Landschaften mit einer der Hauptgründe für Reisen in das zentralamerikanische Land. Knapp zehn Millionen Menschen leben hier zwischen Karibischem Meer im Norden und Pazifik im Süden.

Reste von 3450 Bauwerken

Die Ruinen von Copán zeugen von den Errungenschaften der Maya-Zivilisation, die sich von Süd-Mexiko durch Guatemala und Belize sowie zu den westlichen Teilen von El Salvador und Honduras erstreckte. Zur Besiedelung boten sich Orte mit gutem Klima, fruchtbarem Boden und angenehmen Landschaften an. Bei einem Spaziergang durch den archäologischen Park ist nachvollziehbar, dass es sich in Copán um einen solchen handelt: überall saftiges Grün und genug schattenspendender Wald, aus dem die Maya Holz, Medizin und Nahrung besorgen konnten. Die Reste von 3450 Bauwerken lassen sich auf dem 27 Quadratkilometer umfassenden Areal ausmachen. Der Fußmarsch hält sich aber in Grenzen: Die meisten Bauwerke befinden sich innerhalb eines Radius von 500 Metern. Was die Besucher heute sehen, sind die Überbleibsel der fünften und letzten Bauphase (650 - 820 n. Chr.). Denn aufgrund ihres Symbolcharakters wurden manche Stellen immer wieder aufs Neue bebaut, da die Maya in ihrer Architektur Zusammenhänge des Kosmos zu spiegeln suchten. Laut Maya-Glaube verläuft das Leben nämlich zyklisch und die Geschichte wiederholt sich.

„Die Hieroglyphentreppe nimmt eine Sonderstellung ein“, berichtet Peraza, der seit mehr als 20 Jahren als Führer arbeitet. Ein großes Segel schützt das Meisterwerk vor den Elementen. Mit ihren mehr als 2000 Zeichen ist es die längste Inschrift der Maya-Region. Die Zeichen erzählen die Geschichte der Dynastie von Copán und ihres Gründers K'inich Yax K'uk' Mo, der etwa von 426 n. Chr. bis 435 n. Chr. regiert hat. Benannt wurde er nach zwei wichtigen Vögeln: dem hellroten Ara und dem Quetzal, einem grün- und scharlachrot gefärbten Vogel, der in Guatemala sogar Nationaltier ist. In etwa lässt sich sein Name mit Großer Sonnenherrscher Quetzal-Ara wiedergeben. Noch immer sind die Forscher mit dem Dechiffrieren der Inschrift auf den 63 Stufen beschäftigt, die von Rauch-Muschel, dem 15. Herrscher in Copán, in Auftrag gegeben wurde. Die meisten sonstigen Inschriften in Copán sind sehr kurz und beziehen sich auf spezifische Rituale. „Was hier zu sehen ist, wurde über viele Jahrzehnte ausgegraben und restauriert. Es ist ein fortlaufender Prozess, dieses Puzzle aus Stein zusammenzufügen“, ist auf einer Tafel zu lesen.

Beeindruckender Rosalila-Tempel

Unterhalb der Hieroglyphentreppe haben Forscher vor 30 Jahren einen Stein entdeckt, den sie mit „Grundstein von Copán“ betitelt haben, da es sich um die älteste Inschrift handelt. Der Motmot genannte Stein zeigt K'inich Yax K'uk' Mo, den ersten Herrscher und seinen Sohn. Eingefasst sind ihre sitzenden Gestalten von einem kleeblattförmigen Raum, der ein Portal zur Unterwelt symbolisiert. Weitere Erklärungen finden sich im Skulpturenmuseum, dem Museo de Escultura.

Den Mittelpunkt des Skulpturenmuseums bildet der Rosalila-Tempel. Er erstrahlt in leuchtendem Rot, strahlendem Gelb und blassem Grün. Muster und Gesichter verzieren ihn. Es ist zwar nur ein Replik, aber allemal eindrücklich. Geweiht war der Tempel Mond Jaguar, dem zehnten Herrscher von Copán.

Ihm sollen wir auch an anderer Stelle – eine knappe Fahrstunde außerhalb der Stadt – wieder begegnen. „Besiege deine Ängste, befreie den Geist, mach dich bereit für ein neues Leben!“ So verheißungsvoll wird der Gang über die Hängebrücke angekündigt, die im passenderweise Agua Caliente genannten Ort über den Rio Managua ins Luna Jaguar Spa führt. Besonders furchteinflößend wirkt die sanft schaukelnde Holzbrücke zum Glück nicht. Stattdessen lässt sich von ihr hinab aufs kristallklare Wasser blicken, das über kleine Kiesel und an großen Steinen vorbei fließt. Rechts und links ist der Fluss von sattem Grün eingefasst. Dieser Umgebung lässt sich etwas Meditatives abgewinnen.

Mystisches Spa

Die mystische Transformation durch die Maya-Welle, lernt der Besucher, umfasst 13 Stationen. Von der Hängebrücke geht es durch einen gemauerten, rot beleuchteten Tunnel, der den Übergang zur Unterwelt darstellt. Namensgeber für das Spa ist Luna Jaguar, Mond Jaguar, der zehnte Maya-Herrscher von Copán. Der Jaguar selbst gilt zudem als Wächter des Dschungels. Die Betreiber haben sich viel Mühe gegeben, die Maya-Architektur in das Dickicht des Dschungels zu bringen. Die steinernen Becken, Höhlen, Mauern und Stufen fügen sich perfekt ein in das Grün und Braun der Bäume, Wurzeln, Lianen und Farne. Sagenumwobene Kreaturen spucken Wasser oder zieren Beckenränder und Brücken. Mit 83 Grad Celsius sprudelt das Wasser hier aus der Erde. Der aufsteigende Wasserdampf unterstreicht die mystische Atmosphäre. Bis das Wasser eine gebrauchsfertige Temperatur erreicht hat, ist allerdings noch ein wenig Abkühlung nötig. Dann aber bieten die kleinen, warmen Becken entspannendes Verweilen. Belebend wirkt der kraftvolle Wasserschwall, der bei Station fünf Nacken und Rücken von Erholungssuchenden massiert. „Du hast Harmonie mit der Natur wiedererlangt und inneren Frieden gefunden“, heißt es an der letzten der 13 Stationen wahrheitsgemäß. Ob dabei tatsächlich alle Herausforderungen der Unterwelt gemeistert wurden, bleibt Interpretationssache. Zumindest ist das wohlige Gefühl der Entspannung so groß, dass selbst die zu erwartende recht holperige Rückfahrt nach Copán nicht allzu bedrohlich erscheint. Tatsächlich hat die Strecke, die über große Etappen nicht mehr als eine Schotterpiste ist, allerdings doch ein Opfer gefordert: Der linke hintere Reifen des Busses ist platt und muss gewechselt werden, bevor es zurückgehen kann.