Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält US-Notfallzulassung

ZF nennt es „eine kleine Revolution“ – und meint damit die technische Seite von Powerline, ein Getriebe für mittelschwere Lkw, Pick-ups und Busse, das seit Oktober in Friedrichshafen in Serie produziert wird. Es ist aber auch ein großer Hoffnungsschimmer für den Produktionsstandort am See, denn es soll dabei helfen, die Lücke zu schließen, die die weitgehende Abkehr des Herstellers MAN von ZF-Getrieben zu reißen drohte.

Rund 170 000 Getriebe für Busse und Lastwagen hat ZF im vergangenen Jahr in Friedrichshafen gefertigt, im ...