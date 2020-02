Impeachment gegen Trump: Abschluss-Votum fällt am Mittwoch

Von Schwäbische Zeitung

Wegen angezeigter Rauchentwicklung im Gepäckraum hat ein Pilot am Donnerstag gegen 11.30 Uhr mit einem Geschäftsreiseflugzeug Embraer Legacy 450 auf dem Flughafen in Friedrichshafen eine Sicherheitslandung veranlasst. Wie die Polizei mitteilt, blieben die Besatzungsmitglieder und die fünf Passagiere unverletzt. Es seien keine Gefahrstoffe an Bord gewesen.

Die Flughafen-Feuerwehr stand bereit, kam aber nicht zum Einsatz. Wie sich herausstellte, war die Sicherheitslandung auf einen Fehlalarm zurückzuführen.