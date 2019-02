Immobilienbranche: Baukindergeld feuert Preise weiter an

Von Britta Baier

Die Gemeindeverwaltung plant nach 2012 eine Erhöhung der Kurtaxe: So soll diese im Sommer von 1,50 auf zwei Euro erhöht werden, zudem soll es in Zukunft aus steuerlichen Gründen auch eine sogenannte „Winterkurtaxe“ in Höhe von 0,50 Euro geben. Hintergrund ist vor allem das neue Bodan-Areal, das aus Sicht der Verwaltung eine Erhöhung rechtfertige. Kommende Woche, am 21. Februar, wird der Tourismusbeirat in öffentlicher Sitzung beraten, am 13. März ist dann die Beschlussfassung im Gemeinderat vorgesehen.