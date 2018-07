Immer Richtung Horizont: Anmutiger Pop aus Göteborg

Berlin (dpa) - Wer als nächste Haltestelle den Horizont angibt, scheint kaum Grenzen zu kennen. Ziemlich grenzenlos klingt folglich auch das Debüt einer jungen schwedischen Band namens - Next Stop: Horizon.

Dabei, so versichern Pär Hagström und Jenny Roos: „Wir wissen genau, wo wir hinwollen.“ Und so heißt denn auch ihr vor Charme und Anmut nur so sprühendes Album: „We Know Exactly Where We Are Going“ (Tapete).

Bläsergetriebener Balkan-Pop, schräge Zirkusmusik mit Akkordeon und Glockenspiel, Klezmer-Klagen, Tom-Waits-Gerumpel und zarte Piano-Balladen finden auf dieser liebenswerten Platte mühelos zueinander. Im eigenen Göteborger Studio muss ordentlich was los gewesen sein, als Hagström/Roos ihre mal an die Dresden Dolls oder Yann Tiersen, dann wieder an Patrick Watson oder Teitur erinnernden Lieder zusammen mit guten Musikerfreunden aufnahmen.

Nicht alle Songs von Next Stop: Horizon klingen so aufgekratzt wie das jazzige „Wild Escape“ mit Besenschlagzeug und wunderbarem Kontrabass-Solo. Im melancholischen Klavier-Stück „Ship In A Bottle“ zeigen sich die beiden Schweden und ihre Mitstreiter von der melancholischen Seite. „Schnee und Regen und Wind, zusammen mit Bildern wärmerer Orte, von denen wir träumten“, all das prägte den Sound. Und so ist „We Know Exactly...“ tatsächlich ein sehr vielseitiges, stimmungsvolles, intensives Herbst-Album geworden.

