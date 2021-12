Immer diese Wiederholungen

Weihnachten und das Fernsehen – Spätgeborene wissen freilich nicht so genau, welches der beiden Dinge zuerst existierte. Denn in den modernen Zeiten scheinen sie sich gegenseitig zu bedingen. Weil genauso wenig, wie die Festlichkeiten anlässlich der Geburt Christi ohne das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ vorstellbar sind, kann ein anständiges Weihnachten ohne die Sissi-Filme auskommen, oder ohne den Kleinen Lord, geschweige denn auf „Die drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ verzichten. Merkwürdig dabei ist, dass nur die alten Original-Fassungen weihnachtliche Wirkung entfalten. Neue Inszenierungen – mögen sie auch noch so prunkvoll-sissimäßig, so kleinlordhaft oder aschenbrödelig sein – sie fallen beim Publikum durch. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass die alle Jahre wiederkehrenden Wiederholungen keinerlei Neuerungen zulassen. Wollte jemand eine neue Strophe bei „Stille Nacht“ erfinden, er sähe sich ernsthaften Anfeindungen ausgesetzt und vorbei wär’s mit der Stille.

Ein wenig klingen auch die Weihnachtsansprachen von Staatsoberhäuptern immer wieder ähnlich. Genauso, wie man weiß, dass Aschenbrödel am Ende ihren Prinzen kriegt, weiß man, dass der Bundespräsident trotz reichlich Krise noch frohe Weihnachten wünschen wird. Jetzt, da Weihnachten vorbei ist, und damit auch die wiederholten Wiederholungen über die Bildschirme geflimmtert sind, tritt wieder dieser merkwürdige Zwischen-den-Jahren-Betriebsamkeit ein. Alles eine einzige Wiederholung. Wenigsten darauf ist noch Verlass. (nyf)