Im Trab durchs Tropenparadies Costa Ricas

Im Corcovado-Nationalpark bietet zum Beispiel die La-Leona-Ökolodge Reitausflüge am Strand und in den Regenwald an (www.laleonaecolodge.com). Auch von der Selva-Bananito-Lodge am Fuß der Talamanca-Berge kann man verschiedene Touren mit dem Pferd in den Bergwald unternehmen (www.selvabananito.com).Weitere Infos: www.visitcostarica.com

Die Fluglinie Edelweiss Airlines (www.flyedelweiss.com) fliegt nonstop ab Zürich nach Costa Rica.