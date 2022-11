Im Schlafwagen herangewanzt

Das Reisen ist eine der vergnüglichsten Tätigkeiten, deren der Mensch fähig ist. Dabei ist es aber von entscheidender Bedeutung, welche Reisegefährten man sich wählt. Im Nachtzug von Wien nach Amsterdam kam es neulich zu einem unliebsamen Zwischenfall. Verwickelt darin: Bettwanzen und Schlafwagengäste. Denn diese fanden in ihren Kojen, ohne solches zuvor reserviert zu haben, Ungeziefer in den Laken. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) waren sogleich ehrlich bemüht, Cimex lectularius – so der wissenschaftliche Name des sechsbeinigen Getiers – hinweg zu tilgen. Auf dass Reisende fürderhin ungebissen und also zufrieden am Ziel ankommen.

Wanzen haben – in diversen Erscheinungsformen – einen durch und durch schlechten Ruf. Höchstens jene musikalischen Exempanlare aus dem Lied „Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt ’ne kleine Wanz’“ vermögen gerade noch zu gefallen. Ansonsten werden sie in Gänze geschmäht. Ihr Name wird benutzt, um ungewünschte Abhörtechnik zu benennen. Außerdem wird die Wanze in ihrer englischen Übersetzung als „Bug“ übersetzt und für Software-Fehler verantwortlich gemacht.

Führende Wanzenforscher kritisieren, dass die große Familie dieser Insekten zu unrecht auf derlei Phänomene reduziert werde. Schließlich tummeln sich die allerwenigsten davon in menschlichen Betten, noch weniger auf fahrenden Matratzen in Nachtzügen der ÖBB. Angst davor, die Verbreitung per Bahn könnte aus dem Ruder laufen, kommt zu spät. Schließlich gibt es weltweit ja schon 40 000 Wanzenarten. (nyf)