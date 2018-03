Im Reißbrett-Modus zum ESC-Vorentscheid

Alle Jahre neu: Einmal mehr begibt sich das in den vergangenen Jahren wenig erfolgreiche Teilnehmerland Deutschland auf die Suche nach der Erfolgsformel für den Eurovision Song Contest (ESC). Sechs Kandidaten stehen mittlerweile für den Vorentscheid, der am kommenden Donnerstag ausgestrahlt wird, fest. Da ihre Lieder bislang noch geheim gehalten werden, lässt sich schwer beurteilen, ob das neue Prozedere den richtigen Schritt in Richtung der begehrten „zwölf Punkte“-Wertungen bedeutet. Klar ist aber schon mal: So kompliziert war zumindest der Findungsprozess noch nie.

Es ist ein Lied mit mittlerweile arg vertrauter Melodie: Seit den ruhmreichen Jahren, in denen Stefan Raab beim Vorentscheid maßgeblich mitmischte, landet Deutschland durchgehend auf den hinteren bis hintersten Plätzen. Seit 2013 geht das nun schon so, dazu kommen immer wieder Aufreger wie ein überraschender Kandidaten-Rückzug (Andreas Kümmert, 2015) oder die weniger überraschende Absage an einen erst zwei Tage zuvor verkündeten Kandidaten (Xavier Naidoo, 2016).

Man kann sich vorstellen, dass die Stimmung beim für den ESC zuständigen NDR zunehmend angespannt ist. Damit es dieses Mal wirklich, wirklich klappt, machte man sich mit deutscher Verbissenheit daran, eine Erfolgsformel zu finden, die alle Eventualitäten berücksichtigt.

Auf eine genormte deutsche Schultafel dürfte die Formel wohl schwerlich passen, denn das Verfahren hat es wirklich in sich. So wurde zunächst ein 100 Personen starkes „Eurovisions-Panel“ gebildet. Da die entscheidenden Stimmen beim Finale am Samstag, 12. Mai, ja aus dem Ausland kommen – für das eigene Land darf man bekanntlich nicht anrufen – soll dieses Panel laut NDR „bestmöglich den Musikgeschmack der internationalen Fernsehzuschauer repräsentieren“.

Wie man die Mitglieder für so ein Panel festlegt? Laut NDR ganz einfach: „Sie wurden durch einen mehrstufigen Auswahlprozess gefunden, bei dem Simon-Kucher & Partners, Experten für komplexe Datenmodelle, und die Voting- und App-Experten von digame mobile den NDR unterstützt haben.“

Das war aber nur einer von vielen Schritten. Von rund 1000 Künstlern, die sich selber beworben hatten oder vom NDR vorgeschlagen wurden, wurden 200 besagtem Panel zur Bewertung vorgestellt. Dieses Panel reduzierte die Zahl dann auf 20 mögliche Teilnehmer. Damit daraus wiederum die sechs Finalisten wurden, kam ein weiteres Gremium zum Einsatz: die „internationale Experten-Jury“. Deren 20 Mitglieder stammen aus ESC-Mitgliedsländern von Armenien bis Zypern und waren in ihrer Heimat selber schon Jury-Mitglieder oder als Komponist oder Sänger beim ESC beteiligt. Margaret Berger belegte etwa 2013 für Norwegen den vierten Platz und sorgte mit „I Feed You My Love“ für zeitgemäße Electro-Klänge.

Auch bei der Songauswahl hat der NDR möglichst wenig dem Zufall überlassen. Nachdem die 20 Kandidaten zunächst an einem „Vorentscheid-Workshop“ zu Gesang und Bühnenpräsenz teilnahmen, versammelten sich die verbliebenen sechs zu einem dreitägigen „Song Writing Camp“ in Berlin, wo sie in die Vorlagen der Komponisten-Teams auch etwas einbringen konnten.

Die Resultate werden am Dienstag vorgestellt, und bei der Sendung am Donnerstag trifft dann alles aufeinander: Die Stimmen von Panel und Jury zählen bei dem Entscheid zu jeweils einem Drittel. Für das deutsche ESC-Fanpublikum bleibt da ganz am Ende noch ein Drittel der Stimmen, das es vergeben darf. So sehr man Deutschland wieder eine gute Platzierung gönnen würde – beim diesjährigen Reißbrett-Verfahren tut man sich mit der Unterstützung doch reichlich schwer.

Die Kandidaten im Überblick:

Als die Finalisten für den Vorentscheid bekannt gegeben wurden, gingen einige Augenbrauen hoch: Soviel Aufwand – und dann kennt man die Hälfte der Teilnehmer bereits aus der Casting-Show „The Voice of Germany“?

So war etwa Natia Todua, Siegerin der aktuellen „Voice“-Staffel. Die 21-Jährige stammt aus Tiflis, wo sie auch angefangen hat, Wirtschaft und Gesundheitswesen zu studieren. Erst 2016 kam sie aus Georgien nach Deutschland, um ihren Traum zu verwirklichen, Musikerin und Sängerin zu werden.

Ivy Quainoo gewann bei „The Voice of Germany“ 2012 in der ersten Staffel. Die 25-Jährige, deren Eltern aus Ghana stammen, ist in Berlin-Neukölln groß geworden. Sie hat mehrere Singles und Alben veröffentlicht und bekam 2013 den Echo als beste Künstlerin Rock/Pop national.

Michael Schulte wurde 2012 Dritter bei „The Voice of Germany“. Der 27-Jährige ist im Internet bekannt geworden. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal mit mehr als 50Millionen Views und rund 200000 Abonnenten.

Nun gehört der „Voice“-Wettbewerb zu den angenehmeren Formaten im deutschen Casting-Dschungel, allerdings trat erst vor zwei Jahren die damals aktuelle Gewinnerin für Deutschland an – und Jamie-Lee Kreiwitz landete auf dem 26. Platz. Von 26.

Bunter wird das Teilnehmerfeld durch die drei weiteren Kandidaten. Xavier Darcy lebt im bayerischen Oberpframmern, wurde aber in London geboren und hat britisch-französische Eltern. Einst sang er im Knabenchor, stilistisch erinnert er mittlerweile an den eigenwilligen Vorjahres-Sieger Salvador Sobral. Er hat zunächst Philosophie und Wirtschaft studiert, bis zum Bachelor, sich dann aber auf die Musik konzentriert. Zu seinen musikalischen Idolen gehört David Bowie.

Auch Rick Jurthe alias Ryk hat eine schön klare Stimme, die vor allem bei Balladen zum Einsatz kommen könnte. Er hat in Hannover Populäre Musik studiert und will in London seinen Master in Musik machen. Außerdem arbeitet der 28-Jährige als Komponist, Sänger und Produzent. Ryk hat unter dem Namen Foxos mehrere Minialben veröffentlicht.

Den größten Kontrast bieten die die Gaudiburschen von voXXclub. Der angerockte Hüttenschlager hat dem Quintett schon Charterfolge und Echo-Nominierungen gebracht. Prominenter Fan: Florian Silbereisen. Ob Deutschland ausgerechnet mit leicht modernisierter Volksmusik in Lederhosen an den Start gehen will?