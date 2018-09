Im Prozess um Kindermord von Neuss wird das Urteil erwartet

Von Schwäbische Zeitung

Ein 24-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in Biberach Opfer eines Raubdelikts geworden. Drei bislang unbekannte Männer hatten ihn überfallen.

Die Tat geschah in der Zeit zwischen 1.30 und 1.45 Uhr bei den Sportanlagen am Erlenweg. Der 24-jährige Mann saß am Fußweg beim Schwarzen Bach auf einer Parkbank, als er von drei Unbekannten angegangen worden sei, heißt es im Polizeibericht. Die Männer hätten ihn festgehalten und durchsucht. Dabei stahlen sie nach Angaben des Opfers ein Smartphone, Geld sowie einen kroatischen Pass.