Im Friaul wird der Urlaub zur Qual der Wahl

Unter www.tastefvg.it finden sich weitere Informationen zu Erlebnistouren durch Friaul. Wer die Erzeuger und Produkte kennenlernen möchte, hat die Wahl zwischen „Bei uns in den Bergen“, „Bei uns auf dem Fluss“, „Bei uns in der Ebene“, „Bei uns an der Riviera“, „Bei uns auf den Hügeln“ oder „Bei uns im Karst“. Auf der Seite sind mehr als dreihundert Geschmack-Hotspots gelistet, sodass man seine individuelle Tour mit Winzerbetrieben, Imkern oder Craft-Bier-Brauereien zusammenstellen kann.

Auf der Homepage des Tourismusverbands (www.turismofvg.it) lassen sich auch die Einschränkungen durch das Coronavirus nachlesen.