Im Freibad gehen die Lichter aus

Kurt Tucholsky hat das immer irgendwie plötzliche über uns hereinbrechende Ende des Sommers wohl am besten beschrieben. Er sagte nämlich: „Eines Morgens riechst Du den Herbst. Es ist noch nicht kalt, es ist nicht windig, es hat sich eigentlich gar nichts geändert – und doch alles.“ Wie recht er doch hat!

Betrachtet man dieser Tage die Störche, bekommt man das Gefühl, dass sie schon auf gepackten Koffern sitzen, um – wie so mancher deutsche Rentner auch – den Winter im Süden zu verbringen.

Und das Laub? Plötzlich wird – fast über Nacht – aus dem sattsommerlichen Grün ein vorsichtiges Ocker. Noch zurückhaltend und zart. Bald aber so leuchtend und tief, als strahlte die müde Sonne selbst von jedem Zweig, ehe das Laub endgültig zu Boden sinkt und schließlich kahle Äste einem umgewissen und ungefähren Winter entgegen winken.

Und im Freibad geh’n jetzt die Lichter aus. Bademeister bereiten sich langsam auf den letzten Akt der Saison vor. Nämlich die Becken gründlich reinigen. Inventur machen bei all den Sachen, die seit Mai von den Gästen verloren, leichtfertig vergessen oder mutwillig hinterlassen wurden. Ausgeleierte Badelatschen. Fadenscheinige Badeanzüge. Schnorchel, an denen Grünspan nagt. Im Kiosk werden sie ein letztes Mal das Öl aus der Fritteuse lassen und sich fragen, was es wohl im nächsten Jahre kosten mag. Im Mai, wenn’s im Freibad wieder von vorne losgeht. Und Rentner und Bademeister aus dem Süden zurückkehren. Pünktlich mit den Störchen, die ihre Koffer dann wieder auspacken. (nyf)