Im Fall Susanna nur noch gesuchter Iraker tatverdächtig

Der gerade aus der Fußball-Verbandsliga abgestiegene TSV Berg will in der neuen Saison den direkten Wiederaufstieg schaffen. Die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Michael Wohlfarth basteln deshalb schon fleißig am neuen Landesliga-Kader. Mit Arne Kittel (Olympia Laupheim), Benjamin Mayer (SC Pfullendorf), Pierre Hodapp (Austria Lustenau/Österreich) und Kürsat Genctürk (FC Diepoldsau/Schweiz) stehen bereits vier Neuverpflichtungen fest. Nicht geklappt hat jedoch der Transfer von Torjäger Alexander Klotz vom FV Ravensburg.