Faktencheck: Keine magnetische Einstichstelle nach Corona-Impfung

Bleiben Magneten an der Einstichstelle nach einer Corona-Impfung haften? Das ist zumindest auf einigen Videos zu sehen, die in diesen Tagen im Internet verbreitet und geteilt werden. Warum das nicht stimmt - wir haben den Faktencheck gemacht.

BEHAUPTUNG:

In verschiedenen Videos im Internet behaupten Nutzer, dass es möglich sei, an der Stelle, an der jemand einen Corona-Impfstoff gespritzt bekommen hat, einen Magneten anzuhaften. Verschwörungstheoretiker sehen darin einen Beweis, dass mit der Impfung ein Mikrochip implantiert wurde.

BEWERTUNG:

Es gibt Fake News, die trotz ihrer Unwahrheit zumindest plausibel klingen. In diesem Fall handelt es sich aber gleich auf Anhieb um erkennbaren Unsinn.

FAKTEN:

Dass die Geschichten und Videos Fake sind, betonen nicht nur die renommierten Faktenchecker von Mimikama, die selbst überprüften, ob Mikrochips überhaupt durch Spritzenkanülen passen würden. Tun sie nicht.

Noch wichtiger ist aber der Umstand, dass solche Chips aus Silizium gemacht werden. Silizium ist allerdings nicht magnetisch. Genauso wenig wie andere Bestandteile in dem Impfstoff, also mRNA, Lipide, Proteine, Salze oder Zucker.

Aber warum bleibt der Magnet dann kurz am Arm hängen?

Die Erklärung hängt mit der sogenannten Adhäsion zusammen. Ein kompliziertes Wort, das beschreibt, dass zwischen Teilchen verschiedener Körper anziehende Kräfte wirken.

Dieses Phänomen gibt es bei vielen Materialien. Deswegen bleiben zum Beispiel auch eine Spielkarte oder Geldstücke kurz an der Haut haften - oder eben auch Kühlschrankmagneten, wie es in den Internet-Videos der Fall zu sein scheint.

Verstärkt wird der physikalische Effekt durch Schweiß, Fett oder Öle auf der Haut. In den Videos könnte es außerdem sein, dass die Menschen vorher Klebstoff auf die Magneten gemacht haben.