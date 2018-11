Im Eurojackpot liegen 90 Millionen Euro

Der Eurojackpot ist zum dritten Mal in diesem Jahr auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen. Die Ziehung der Lottozahlen heute Abend in Helsinki könnte also einen oder mehrere Mitspieler bei der europäischen Lotterie auf einen Schlag sehr reich machen. Acht Mal in Folge wurde der Hauptgewinn nicht geknackt und hat nun die gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht. Jeder weitere eingesetzte Euro fließt in der zweiten Gewinnklasse in einen zusätzlichen Jackpot. In dieser Woche sind das 20 Millionen Euro.