Im Auge des Sturms

Billy Stephens saß acht Jahre wegen Drogenhandels im Knast, und als er herauskam, schwor er sich, nie wieder auf die schiefe Bahn zu geraten. Der drahtige Afroamerikaner gründete ein Fuhrunternehmen, und weil er ein ziemlich religiöser Mensch ist, gab er ihm den Namen Divine Transport. Göttlicher Transport. Auf seinen Visitenkarten steht ein Bibelvers.

Jedenfalls kam Billy Stephens gerade zur rechten Zeit. Neigte ich zum Pathos, würde ich schreiben: Er war unser Rettungsengel. Mit zwei Kollegen, mit denen ich einen Mietwagen teilte, saß ich fest in Lumberton, einer tristen Kleinstadt in North Carolina. Wir hatten „Matthew“ unterschätzt, den Hurrikan, der erst zum Jahrhundertsturm aufgebauscht wurde, um dann, als es in Florida glimpflich abging, schnell aus den Schlagzeilen zu verschwinden. Und so wurde es eine kleine Odyssee.

Am Freitagabend in Charleston, der Perle des Südens. Alles redet von „Hugo“. Der Hurrikan „Hugo“ hat 1989 eine Sturmflut ausgelöst, die große Teile der Stadt unter Wasser setzte. „Matthew“, sagen sie im Radio, würde kein zweiter „Hugo“, denn erstens sei er deutlich schwächer, und zweitens bewege er sich parallel zur Küste, statt wie einst „Hugo“ frontal auf die Küste zu prallen. In einem Hotel auf überflutungssicherem Terrain steht an der Fahrstuhltür, man möge bitte bis Sonnabend acht Uhr den Aufzug nicht benutzen. Für den Fall, dass der Strom ausfallen sollte. Die Katastrophe scheint überschaubar.

Am nächsten Tag in den Altstadtgassen: Der Schaden hält sich in Grenzen. In einem überfluteten Park in Ufernähe filmt ein Kamerateam des Senders Fox News, wobei ein gut gelaunter Reporter des Effekts wegen eine Champagnerflasche aus der Seenlandschaft zieht. Eine junge Frau greift zum Handy und filmt ihren Freund, der in einem Jeep wieder und wieder durch kniehohes Wasser rauscht. Katastrophentourismus.

Dann von Charleston Richtung Nordosten, quer durch ein ausgedehntes Waldgebiet. Ein Zimmermann namens Terry ist unterwegs, um umgestürzte Bäume von der Straße zu räumen. Das heißt, er zerteilt sie mit der Kettensäge, bis er und seine zufälligen Helfer Äste und Stammsegmente vom Asphalt ziehen können. Auf seiner Baseballkappe prangt eine Südstaatenflagge, nach dem Arbeitseinsatz schimpft er: „Der Staat ist zu faul und zu fett, um herzukommen.“ Was zwar nicht stimmt, vom Staat bezahlte Räumtrupps sind längst im Einsatz. Aber der Mann in der beigefarbenen Latzhose ist schneller, und es scheint ihm grimmige Freude zu bereiten. Irgendwann versperren abgeknickte Kiefern, zu denen es auch Terry noch nicht geschafft hat, den Weg. Zurück nach Charleston, und von dort auf dem Highway ins Landesinnere.

Der Sprit wird knapp

Wir büßen für einen dummen Anfängerfehler. An vieles haben wir gedacht, nur nicht daran, Benzinkanister in den Kofferraum zu laden. Da fallende Äste flächendeckend die Stromleitungen zerrissen haben, funktionieren auch die Zapfsäulen nicht. Es wird knapp mit dem Sprit, er reicht bis Lumberton, North Carolina. Wobei schon die Fahrt dorthin nicht ganz einfach ist. Umgerissene Bäume sind zu umkurven, plötzlich über die Fahrbahn fließende Flüsschen zu durchqueren, mitten auf der Interstate 95, der wichtigsten Autobahn der Ostküste. Dass der Sturm mit seinen sintflutartigen Regenfällen so tief im Hinterland schwere Schäden anrichten würde, damit hatten die wenigsten gerechnet.

In Lumberton verbringen wir die Nacht auf dem Parkplatz eines Kettenhotels, die Autobahn in Richtung Norden ist gesperrt, der Tank so gut wie leer. Jeff, ein Ortsansässiger, hadert mit sich. Er saß mit Frau und Kindern daheim vorm Fernseher, und als der Strom ausfiel, beschlossen sie, die Nachbarschaft zu inspizieren. „Uns war langweilig“, sagt Jeff. Als sie zurückwollten, versperrten Polizisten den Weg: Überschwemmungsgefahr! Bald wird klar, dass der Lumber River über die Ufer getreten und Lumberton Katastrophengebiet ist. Vielleicht war Jeffs Entscheidung die einzig richtige. Mit Strom, dämmert uns, ist frühestens in drei Tagen zu rechnen. Also auch kein Benzin. Dann kommt, am frühen Sonntagabend, nach einem Tag untätigen Wartens: Billy Stephens.

Fragt, ob er helfen kann. Fährt eine Stunde später mit einem Trailer vor, einem Transportanhänger, auf den drei Pkw passen. Bringt uns auf Umwegen nach Fayetteville, in die nächste größere Stadt. Bis wir eine Tankstelle finden, an der es Sprit gibt. Unterwegs erzählt Billy von seiner kriminellen Vergangenheit und davon, dass er gar nicht oft genug mit Teenagern reden könne, damit sie seine Fehler nicht wiederholen. Als wir ihm zum Abschied die Hand drücken, sagt er noch: „Falls ihr über mich schreibt, beachtet bitte, Stephens mit ph.“