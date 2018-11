Ikea nimmt nach Unwetter streunende Hunde auf - Kunden sind begeistert

Schwere Unwetter haben seit Ende Oktober in vielen Teilen Italiens ganze Regionen schwer getroffen. Nicht nur in der Partnerschaftsgemeinde Langenargens, in Noli, gab es schwere Verwüstungen.

Auch in Sizilien haben schwere Unwetter viel Schaden angerichtet, mehrere Menschen verloren seit Anfang November ihr Leben. Hunderte Häuser sind beschädigt, das Energienetz ist vielerorts zusammengebrochen - und der bevorstehende Winter macht schnelle Aufräumarbeiten zu einem Ding der Unmöglichkeit. Ganz zu schweigen vom Wiederaufbau.

Rührende Szenen spielen sich seit einigen Tagen unterdessen in Catania ab. Via Instagram machten gleich mehrere Posts im Internet die Runde, die in der dortigen Ikea-Filiale aufgenommen wurden.

Sie zeigen zahlreiche User, die Fotos von Hunden gepostet haben, wie sie im Einrichtungshaus auf Teppichen oder vor Sofa-Garnituren liegen und vor sich hin dösen. Zufall?

Nein, denn Ikea hat nach den schweren Unwettern ein Herz für Straßenhunde gezeigt und ihre Ausstellungsfläche den Tieren zur Verfügung gestellt. Viele der Kunden des Einrichtungshauses zeigten sich ob der Aktion begeistert, in den sozialen Netzwerken gab es fast ausschließlich Lob und Anerkennung für den Schritt, die Straßenhunde vor Sturm, Kälte und den Wassermassen zu schützen.