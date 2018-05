IG Metall unterstützt Heils Reformplan für Arbeitnehmer

Von

Mit Gottesdiensten und Prozessionen feiert die Seelsorgeeinheit St. Sebastian Immendingen/Möhringen das Fest Fronleichnam. Die Feiern in den einzelnen Pfarreien finden sowohl am eigentlichen Feiertag, Donnerstag, 31. Mai, als auch am kommenden Samstag und Sonntag statt. Teilweise werden zu dem besonderen Anlass wieder Blumenteppiche gelegt. In Immendingen übernimmt die katholische Frauengemeinschaft diese Aufgabe. In allen Pfarreien nehmen die Erstkommunikanten an den Prozessionen teil.