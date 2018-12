Ifo-Geschäftsklimaindex fällt vierten Monat in Folge

In der deutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung weiter verschlechtert. Im Dezember fiel das Ifo-Geschäftsklima um einen Punkt auf 101,0 Zähler, wie das Forschungsinstitut in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen geringeren Rückgang erwartet. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer ist damit den vierten Monat in Folge gesunken. Der negative Trend setzt sich also fort. Nur im Bauhauptgewerbe blieb das Geschäft auf hohem Niveau.