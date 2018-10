Ifo-Geschäftsklima sinkt erneut

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober weiter eingetrübt. Das Ifo-Geschäftsklima sei um 0,9 Punkte auf 102,8 Zähler gefallen, teilte das Forschungsinstitut in München mit. Die weltweiten Unsicherheiten würden die deutsche Wirtschaft ausbremsen, kommentierte Ifo-Chef Clemens Fuest die Daten. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Eine Ausnahme bildete das Bauhauptgewerbe. In diesem Segment erreichte das Geschäftsklima einen neuen Rekordwert.