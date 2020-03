Idris Elba rappt als Therapie während Coronavirus-Quarantäne

Mit deutlichen Worten hat der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler in einer dreieinhalbminütigen Videobotschaft die Bürger am Freitag aufgefordert, sich an die geltenden Regelungen zu halten, die die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen solle. Besonders Eltern und Jugendlichen redet der OB ins Gewissen.

Es ist bereits die Videobotschaft die Norbert Zeidler in dieser Woche an die Biberacher richtet. War die erste am Dienstag im Ton noch moderat, wählt der OB in seinem zweiten Video-Statement deutliche Worte.