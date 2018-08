ICE-Strecke Berlin-Ruhrgebiet: Längere Fahrzeit bis Montag

Die angebliche Vergewaltigung einer 17-Jährigen in Münsingen hat es nie gegeben. Zu diesem Schluss kommen die Ermittler nach der Befragung mehrerer Zeugen und Auswertung der gesicherten Spuren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe das Mädchen im Beisein ihrer Anwältin inzwischen eingeräumt, die Tat erfunden zu haben. Das Motiv der Jugendlichen, sich so etwas auszudenken, soll nach Angaben der Reutlinger Polizei im persönlichen Bereich liegen.