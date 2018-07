Ice Cube will Hauptrolle in Action-Komödie

Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Rapper und Schauspieler Ice Cube, der zuletzt in der Komödie „Sind wir endlich fertig?“ in Deutschland zu sehen war, will in der Action-Komödie „Ride Along“ die Hauptrolle übernehmen.

Dem „Hollywood Reporter“ zufolge wurde Autor Jason Mantzoukas von dem Studio New Line damit beauftragt, ein früheres Drehbuch neu zu bearbeiten. Das Projekt ging schon durch mehrere Hände. Ice Cube, der auch als Produzent mitwirkt, soll einen Polizisten spielen, der die geplante Hochzeit seiner Schwester mit einem hochnäsigen Psychiater mit allen Mitteln verhindern will. Ice Cube war 1991 in dem Streifen „Boyz 'N the Hood“ erstmals auf der Leinwand zu sehen. Kürzlich drehte er die Komödie „Janky Promoters“ ab.