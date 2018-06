IC-Attacke: Täter soll zuerst Polizistin angegriffen haben

Ein 40-Tonner rollt am Fenster vorbei, in den Abendstunden protzen junge Männer mit ihren Autos: Für manche Anwohner der B312 in der Innenstadt in Biberach ist das Alltag. Damit Anlieger in der Nacht etwas Ruhe finden, gilt seit rund zwei Jahren Tempo 30 auf einigen Durchgangsstraßen. Doch offenbar halten sich noch immer die wenigsten daran, wie Anwohner immer wieder berichten. Ein betroffenes Ehepaar schildert, was es bedeutet, an einer stark befahrenen Straße zu leben.