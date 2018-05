„I Feel Pretty“: Amy Schumer für ein positives Körpergefühl

Renee (Amy Schumer) ist unglücklich! Während alle um sie herum ein scheinbar perfektes Leben führen, entspricht die Blondine dem Inbegriff des Durchschnitts. Mit ein paar Kilos zu viel auf den Rippen meldet sich die junge Frau eines Tages in einem Fitnessstudio an.

Hier passiert es: Nach einem Schlag auf den Kopf ist plötzlich alles anders. Renee vergisst ihre körperlichen Problemzonen, nimmt sich fortan als wunderschöne, begehrenswerte Frau wahr und treibt mit ihrem neu gewonnenen Selbstbewusstsein ihr gesamtes Umfeld auf die Palme. Sie heuert bei einem gefragten Modelabel an, wo sie die Karriereleiter immer weiter nach oben klettert.

Auch in der Liebe läuft es plötzlich ganz ordentlich. Doch was passiert, wenn sich Renee wieder so wahrnimmt wie sie wirklich ist?

I Feel Pretty, USA 2018, 110 Min., FSK o.A., von Abby Kohn und Marc Silverstein, mit Amy Schumer, Michelle Williams, Naomi Campbell

I Feel Pretty