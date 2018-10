Hurrikan „Willa“ dicht vor mexikanischer Pazifikküste

Der Babybrei-Erpresser von Friedrichshafen muss für zwölfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Ravensburg verurteilte den 54-Jährigen am Montagabend wegen versuchten Mordes in fünf Fällen und versuchter räuberischer Erpressung mit Todesfolge. Der letzte Verhandlungstag entwickelte sich zu einem Machtkampf zwischen Angeklagtem und Gericht.

Eigentlich waren für den fünften Prozesstag nur noch die Anhörung einer weiteren Zeugin und die Aussage des psychiatrischen Sachverständigen geplant.