Hurrikan „Michael“: Rettungsteams durchkämmen Florida

Ein tragischer Sturz, aber wohl kein Fehler der Gemeinde Kißlegg: So wertet das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) den Fall des 54-Jährigen Gerald Zudrell. Er war an Fasnet 2013 vor dem neuen Schloss bei Glätte gestützt. Doch seine Klage gegen die Gemeinde wird aller Voraussicht nach scheitern. Ein Urteil fällt am 7. November.

Das ist das Ergebnis eines weiteren Verhandlungstages vor dem OLG. Dort hatte Zudrell Berufung eingelegt gegen ein Urteil des Landesgerichts Ravensburg.