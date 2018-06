Hunter is back: Simon Becketts neuer Krimi

Jahrelang mussten Krimi-Fans warten, jetzt bringt der britische Schriftsteller Simon Beckett einen neuen Roman über Dr. David Hunter auf den Markt.

Es ist der fünfte Teil der Reihe nach dem fulminanten Start mit „Chemie des Todes“ und den drei nicht mehr ganz so fulminanten, aber dennoch überaus erfolgreichen Fortsetzungen „Kalte Asche“, „Leichenblässe“ und „Verwesung“.

Fünf Jahre hat Beckett für den fünften Teil gebraucht, der unter dem Titel „Totenfang“ zuallererst in Deutschland erscheint, weil der Autor hier so erfolgreich ist wie nicht einmal in seiner britischen Heimat.

„Jede Hunter-Fortsetzung hat immer etwas länger gedauert. Das ist ein Muster, aus dem ich wirklich gerne ausbrechen würde“, sagt Beckett im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Das sei aber gar nicht so einfach. „Man will ja nicht in jedem Buch immer wieder das gleiche machen.“

Becketts Bücher sind bekannt für rasante, unvorhergesehene Wendungen, bei denen man stets nur eins sicher sagen kann: Der Mörder ist eine Überraschung. Ein nicht zu unterschätzendes Gut in der Krimi-Szene. „Ich muss also jedes Mal das Rad neu erfinden“, sagt Beckett.

Dieses Mal schickt er Hunter, diesen - nach seiner tragischen Familiengeschichte verständlich - etwas verkorksten Mediziner, der nicht (mehr) darauf aus ist, den Lebenden zu helfen, sondern den Toten ihre Geheimnisse entlocken will, in ein ungastliches Mündungsgebiet in der englischen Grafschaft Essex. Dort, wo die Grenzen zwischen Wasser und Festland zerfließen, wird eines Tages eine Leiche entdeckt.

Die Ermittler sind sich sicher, dass es sich um den Sohn eines reichen Aristokraten handelt, der seit Wochen verschwunden ist - ebenso wie seine Geliebte. Es passt einfach zu gut: Der 31-jährige Leo Villiers hat erst seine Geliebte umgebracht - und dann sich selbst. Denn auch die Frau, Emma Darby, ist spurlos verschwunden. Nur Hunter hat seine Zweifel an dieser Theorie. Und diese Zweifel bekommen schnell Nahrung, weil die erste Leiche nicht die letzte ist, die die gruseligen Backwaters frei geben.

Hunter, stets „ein Fremder an einem fremden Ort“, wie sein Schöpfer Beckett sagt, bleibt, um mit seiner wenig appetitanregenden Arbeit als forensischer Anthropologe, den Toten ihre dunklen Geschichten zu entlocken. Dass er sich dabei ausgerechnet bei der Familie der Vermissten einquartiert, fällt ihm zu spät auf. Trotzdem kommt er der hübschen Rachel, der Schwester der Vermissten, näher.

„Streckenweise habe ich wirklich gedacht: Das wird nichts - obwohl ich David Hunter als Charakter sehr mag und es mir großen Spaß macht, über ihn zu schreiben“, sagt Beckett. Das Ergebnis kann sich seiner Ansicht nach aber durchaus sehen lassen. „Ich bin immer sehr kritisch mit allem, was ich bislang geschrieben habe. Aber mit diesem bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Also ja, es könnte mein bestes sein.“ An sein grandioses erstes Hunter-Werk, „Chemie des Todes“ reicht der fünfte Teil trotz zahlreicher Spannungsmomente und unvorhersehbaren Entwicklungen aber nicht ganz heran.

Simon Beckett: Totenfang. Rowohlt Verlag, Reinbek, 560 Seiten, 22,95 Euro, ISBN 978-3805250016

