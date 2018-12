Hunderte Rechtsextremisten trotz Haftbefehlen auf freiem Fuß

Aufgrund eines medizinischen Notfalls ist es am Montagnachmittag in Ellwangen zu einem Hubschraubereinsatz gekommen. Ein Patient der Sankt Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen wurde per Hubschrauber verlegt. Da die Klinik keinen eigenen Hubschrauberlandeplatz hat, mussten die Piloten auf dem Schießwasen landen. Zwei angeforderte Streifen der Polizei sicherten den Platz für An- und Abflug.