Hunderte Menschen feiern Auto-Disco mit Blinkern und Hupen

Sieben Personen aus Bad Buchau befinden sich derzeit in Quarantäne; davon sind fünf positiv auf Covid-19 getestet worden, bei den beiden anderen handelt es sich um Kontaktpersonen. Bürgermeister Peter Diesch gab in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die aktuellen Corona-Zahlen für Bad Buchau bekannt. Dabei musste er auch von zwei Todesfällen in Zusammenhang mit dem Coronavirus berichten.

Beide Verstorbene hätten ein hohes Lebensalter erreicht und litten unter Vorerkrankungen, so Bürgermeister Diesch in der Sitzung, die ...