Hunderte in defektem IC: Sturmtief verzögert Rettung

Der FV Altheim und der TSV Straßberg haben sich in einer Partie des 18. Spieltags der Fußball-Landesliga mit 1:1 (Halbzeit: 0:0) getrennt. In einer taktisch geprägten Partie auf ordentlichem spielerischem Niveau, sah der FV Altheim nach einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung am Samstag fast schon wie der sichere Sieger aus, als dem Gast aus Straßberg in der Nachspielzeit doch noch der Ausgleich gelang. Das Tor fiel in Straßberger Überzahl, nachdem Manuel Butscher die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit gesehen hatte.