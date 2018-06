Hunde verstehen viel von der menschlichen Sprache

– Hunde nehmen Sprache nach Angaben von Forschern ganz ähnlich wahr wie wir Menschen. Viele Informationen, die in einem Wort oder einem Satz stecken, können sie demnach aus der menschlichen Sprache heraushören.

Verschiedene Sprachbestandteile, etwa die Bedeutung der Wörter oder ihre Betonung, werden dabei in unterschiedlichen Hirnhälften verarbeitet, wie britische Wissenschaftler im Fachblatt „Current Biology“ berichten.

Victoria Ratcliffe und David Reby von der University of Sussex in Falmer hatten in verschiedenen Experimenten jeweils 25 Hunden Laute vorgespielt, und zwar auf beiden Ohren gleichzeitig. Dann beobachteten sie, in welche Richtung der Hund seinen Kopf drehte. Dies erlaubt Rückschlüsse darauf, in welcher Hirnhälfte einzelne Sprachbestandteile verarbeitet werden. Die Studie lege nahe, dass die Sprachverarbeitung beim Hund auf zwei Hirnhälften und damit sehr ähnlich wie beim Menschen aufgeteilt sei, erläuterte Reby. Das bedeute nicht, dass Hunde alles verstehen, was ein Mensch sage. Aber sie achteten vermutlich darauf, wer etwas wie sagt und was gesagt wird.