Hunde in überhitztem Auto gestorben - Anzeige gegen Halter

Nachdem am Freitag in Hamm (Rheinland-Pfalz) drei Hunde an den Folgen einer Überhitzung gestorben sind, ermitteln jetzt die Behörden gegen den Hundehalter. Der Besitzer hatte die Tiere in seinem Fahrzeug zurückgelassen. Zwar hatte er die Hunde noch selbst befreit, Nachbarn alarmierten dennoch die Berufstierrettung Rhein-Neckar.

"Wir haben die Tiere noch vor Ort versorgt, ich hatte aber nicht genügend Infusionen dabei", sagt Michael Sehr, der Geschäftsführer der Tierrettung auf Nachfrage von schwäbische.de. In der Zwischenzeit hat er bei der Polizei Anzeige erstattet.

Die drei Hunde, zwei Leonberger und ein Bullmastiff, wurden zusätzlich von einem hinzugerufenen Nottierarzt versorgt. "Wir haben mindestens eineinhalb Stunden gebraucht, bis die Tiere transportfähig waren", sagt Sehr. "Wir haben wirklich alles versucht", fügt er an.

Anzeige gegen Halter erstattet

Doch für die Hunde kam die Rettung zu spät: Alle drei verstarben schlussendlich in der Tierarztpraxis. Gegen den Halter wurde Anzeige erstattet. Bis die Kripo aber Ergebnisse liefern könne, dauere es mindestens ein halbes Jahr, ließ sich Sehr erklären. "Da muss man der Polizei auch fairerweise ihre Ermittlungszeit geben."

Im Jahr muss die Berufstierrettung Rhein-Neckar zwischen 1000 und 1700 Mal ausrücken. Das geschieht dann, wenn Tiere in akuter Gefahr sind, medizinische Hilfe brauchen oder gefunden werden. Sehr: "Wir rücken hauptsächlich dann aus, wenn es um Gefahrenabwehr geht."

Mit den steigenden Temperaturen beginnt wieder eine gefährliche Zeit für im Auto zurückgelassene Tiere. Für das Einschlagen einer Scheibe gibt es laut Michael Sehr sehr klare Regeln: "Das Tier muss sich in aktuer Lebensgefahr befinden, dann ist es legitim", erklärt der Tierretter.

Wird eine Scheibe eingeschlagen, obwohl der Hund nur etwas hechle, könne es auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung geben. Doch die werde aber vermutlich eingestellt, ergänzt Sehr: "Man will ja schließlich etwas Gutes damit tun."