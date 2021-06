Hugo Egon Balder hört bei „Genial daneben“ auf

TV-Legende Hugo Egon Balder hört bei der Sat.1-Comedyratesendung „Genial daneben“ auf.

In einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) der Madsack Mediengruppe (Freitag) sagte der 71-Jährige auf die Frage nach der Zukunft des Formats: „Es gibt keine Zukunft. Nach dieser Staffel ist Schluss.“ Er selbst habe für sich beschlossen, „dass ich das nicht mehr will“.

Ein Sat.1-Sprecher sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, die letzten Folgen der aktuellen Staffel liefen am 9. und 16. Juli. „Darüber hinaus sind keine neuen Folgen für dieses und nächstes Jahr geplant.“

Sat.1-Chef Daniel Rosemann sagte an Balder gerichtet:

„Lieber Hugo Egon Balder, wir bedanken uns für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahrzehnten bei dir. Als Kölner mag ich frei nach Trude Herr zu dir als langjährigem Wahlkölner sagen: "Niemals geht man so ganz, Irgendwas von dir bleibt hier." Danke für die guten Jahre.“

In der Show „Genial daneben“ beantworten Comedians Zuschauerfragen auf skurrile und witzige Weise. Der Fragen-Erfinder bekommt Geld, wenn die Promis die Frage in der Show nicht ausreichend beantworten können.

