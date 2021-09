Hündin von Judith Williams geht ungern zu Fuß

Unternehmerin und Moderatorin Judith Williams (50), bekannt aus der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“, hat eine etwas gehfaule Hündin zu Hause.

„Sie geht ungern zu Fuß“, sagte die Investorin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Das sei bei Sissi - einem Tier der Rasse Cavalier King Charles Spaniel - schon immer ein bisschen so gewesen. Sie selbst sei daher als Fitnesstrainerin gefragt. „Wenn es regnet: oh je, oh je. Das ist ganz übel. Da muss ich den Hund herausstellen und wieder hineinstellen“, sagte sie. „Aber was man nicht alles macht für seine süßen Vierbeiner?“ Williams war zu Gast bei den German Petfluencer Awards, einer Preisverleihung für Hunde mit vielen Fans in sozialen Netzwerken.

