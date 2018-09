HSV weiter erfolgreich

Der 6. August 2018 hat das Leben von Malte radikal verändert. An diesem Tag stellten Ärzte fest, dass der Sechsjährige aus Mietingen an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt ist. Er benötigt dringend eine Stammzellspende. Seine Familie hofft, dass dem Jungen mit einer Registrierungsaktion am Samstag, 29. September, geholfen werden kann.

Malte spielt gern Fußball. Beim SV Mietingen ging er bisher bei den Bambini auf Torejagd, jetzt wäre er in die F-Jugend gekommen.