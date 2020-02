HSV übernimmt die Zweitliga-Spitze

In Deutschland, insbesondere in Süddeutschland, droht in der Nacht zum Montag ein Unwetter, möglicherweise mit Auswirkungen auf den Straßen- und Bahnverkehr und der Gefahr erheblicher Sturmschäden.

"Die maximalen Windgeschwindigkeiten in der Region werden über jenen des Sturms Petra liegen", sagte Roland Roth, Meteorologe der Wetterwarte Süd, am Freitag zu Schwäbische.de.

Auch Andreas Friedrich, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) macht in der Deutschen Presse-Agentur (dpa) unmissverständlich kar: "Das wird ...